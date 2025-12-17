В Шахтах завершили переподключение участка магистрального водовода 3ШДВ-4ШДВ. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

По информации госпожи Пшеничной, сейчас специалисты проводят промывку и дезинфекцию новых участков. Эта процедура обеспечит соответствие воды санитарным нормам перед подачей в сеть.

С 17 декабря начнется опрессовка системы. «Чтобы исключить риски гидроударов и обеспечить целостность магистрали, заполнение будет производиться в мягком, щадящем режиме. Давление в системе будут поднимать постепенно»,— пояснила Пшеничная.

Водоснабжение восстановят поэтапно до полного выхода на штатный режим. «Особое внимание будет уделено самым протяженным и сложным участкам — сетям поселков Аютинский и Таловый»,— уточнила министр.

На время опрессовки усилили подвоз питьевой воды. К автоцистернам ГУП РО «УРСВ» подключили технику МЧС. Маршруты формируются по заявкам в диспетчерской Шахтинского филиала.

Валентина Любашенко