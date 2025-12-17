Суд Новосибирска отпустил водителя, наехавшего на загорающую на пляже женщину

В Новосибирске вынесли приговор водителю Toyota Land Cruiser, который, по материалам дела наехал на загорающую на пляже женщину. Ему назначили три года принудительных работ с удержанием 10% жалования в доход государства и освободили из-под стражи, рассказали в пресс-службе Заельцовского райсуда. Смягчающими вину обстоятельствами суд учел, в том числе, добровольное возмещение морального вреда потерпевшей.

События, о которых идет речь, произошли 14 июня на пляже в Заельцовском районе. По материалам областного управления Следственного комитета России, 37-летний пьяный водитель внедорожника катался по берегу Оби и наехал на голову женщине, которая загорала. Потерпевшая получила травмы, нарушитель, как ни в чем не бывало, скрылся. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что вину в совершении преступления водитель внедорожника признал частично.

Илья Николаев