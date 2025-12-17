Завершено расследование дела о фейках об армии против красноярской журналистки

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении журналистки Светланы Хустик. Ей вменяют распространение фейков о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Журналистка работала в «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом). По версии следствия, она сотрудничала с иностранным интернет-изданием, где опубликовала под псевдонимом фейковую информацию о действиях армии России во время проведения СВО. В мае 2023 года за публикацию интервью Светлана Хустик, считают правоохранители, получила 64 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании журналистки стало известно в конце сентября 2025 года. С того момента она находится в СИЗО. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Александра Стрелкова