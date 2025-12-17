Казанская компания намерена взыскать 11,5 млн рублей с «ОДК — Пермские моторы»

ООО «Научно-производственное предприятие “Тасма”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к АО «ОДК — Пермские моторы». Информация об этом содержится в картотеке арбитража. Сумма требований общества составляет 11,5 млн руб. Заявление к производству пока не принято, обоснование требований не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно Rusprofile, ООО «НПП “Тасма”» было зарегистрировано в 2008 году в Казани. Основной вид деятельности — производство фотопластинок и фотопленок, химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии. Кроме этого, предприятие занимается производством пластмассовых изделий и строительством зданий. По данным официального сайта, «Тасма» является единственным в России и СНГ предприятием по производству светочувствительных пленочных материалов. Владельцами компании являются АО «Тасма: Активы и управление» и АО «Иннова-Про», зарегистрированные в Республике Татарстан. Выручка компании в 2021 году — 707 млн руб., чистая прибыль — 8,2 млн руб. Бухгалтерская отчетность в последние три года не раскрывалась. Сейчас в арбитражном суде рассматривается четыре дела с участием предприятия на общую сумму 19,3 млн руб.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Финансовая отчетность не раскрывается.

На середину октября текущего года «ОДК-ПМ» являлось ответчиком по 128 искам на общую сумму 1,28 млрд руб. В прошлом году этот показатель составлял 506,28 млн руб.