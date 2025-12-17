В ночь со 16 на 17 декабря военные сбили БПЛА в семи районах Дона

Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что в ст. Николаевская Константиновского района повреждено имущество частного предприятия. По предварительным данным люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Валентина Любашенко