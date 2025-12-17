Лукашенко: Украина сама отдала Крым России в 2014 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама отдала Крым России в 2014 году и не пыталась сражаться за него. Об этом президент заявил в интервью американскому каналу Newsmax.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский... Они говорят, что война началась. Война — когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым?»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БелТА»).

Вместе с тем, по мнению президента, терминология для описания произошедшего в 2014 году — это философская тема. «Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам»,— заявил он.

Россия поступила разумно в 2014 году, подчеркнул господин Лукашенко. «Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан "зеленым человечкам", как вы их называли тогда»,— отметил он.