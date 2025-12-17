В «Башинформе» сменился генеральный директор

Равиль Зарипов назначен генеральным директором информационного агентства «Башинформ».

Господин Зарипов имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере технологий, медиа и управления. В начале 2000-х годов он основал веб-студию в Уфе, запустил телевизионный канал и FM-радиостанцию Radio Manhattan. До этого он возглавлял уфимский филиал «Российской газеты».

Равиль Зарипов заявил, что намерен использовать свой профессиональный опыт для развития агентства.

Диля Сагитова, которая с мая 2020 года исполняла обязанности генерального директора «Башинформа», получила благодарность главы Башкирии Радия Хабирова.

Олег Вахитов