Товарный знак «Корчма Тарас Бульба» выставили на продажу за 50 млн рублей

На продажу выставлен товарный знак ресторанной сети «Корчма Тарас Бульба», ранее принадлежавший ее основателю Юрию Белойвану. Стартовая цена составляет 49,3 млн рублей. Прием предложений продлится до февраля 2026 года. Как сообщает «РИА Новости», параллельно на торги выставлен второй, схожий товарный знак, но его цена — всего 1 млн руб.

Как объяснил агентству патентный поверенный Владислав Рябов, разница объясняется правовой защитой слова «корчма». В дорогом лоте это слово является охраняемым элементом, что позволяет правообладателю оспаривать его использование другими в схожих видах деятельности. В дешевом варианте слово не охраняется и такой защиты не дает.

Юрий Белойван был осужден в июле 2019 года к двум годам колонии за неуплату налогов на 650 млн руб., но спустя время освобожден по состоянию здоровья. В марте 2020 года против него возбудили новое уголовное дело о неуплате налогов на 57 млн руб. По данным ТАСС, бизнесмен покинул Россию. В 2021 году владелец сети ресторанов подал иск о банкротстве, но спустя полгода отозвал заявление.