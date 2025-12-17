Hyundai зарегистрировала в России два товарных знака

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России три товарных знака — два под брендом Genesis и один под брендом Matrix, сообщает ТАСС. Они были зарегистрированы в начале декабря 2025 года, срок действия знаков истекает в августе 2034 года.

Товарный знак Matrix, используемый для компактвэнов, зарегистрирован в 12 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Genesis, бренд автомобилей бизнес-класса, зарегистрирован в 41 классе МКТУ, включающем организацию публичных мероприятий.

Hyundai приостановила производство автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. Ранее концерн владел заводом в Санкт-Петербурге, где выпускались модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас завод принадлежит российской компании «Арт-финанс».