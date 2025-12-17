Иномарка сбила двух пешеходов в Красносельском районе, один в тяжелом состоянии

Петербургская полиция проводит проверку по факту серьезного ДТП с пострадавшими пешеходами в Красносельском районе города. Дорожный инцидент произошел 16 декабря в 18:45, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных 44-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр, сбил двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП оба пострадавших были госпитализированы — 41-летняя женщина в тяжелом состоянии, 39-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, отметили в полиции.

Андрей Цедрик