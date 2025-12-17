«Раньше мы оценивали вклад в мирную жизнь»

В Воронеже впервые за 16 лет не стали вручать телевизионную премию «Лидер года», созданную в 2009-м после прихода к власти Алексея Гордеева и присуждавшуюся преимущественно за достижения в экономическом развитии. Вместо этого губернатор Александр Гусев, митрополит Леонтий и другие первые лица региона наградили новой премией «Признание» бизнесменов и активистов, внесших наиболее заметный вклад в поддержку СВО. Организаторы объяснили переименование и смену формата «отражением сегодняшней эпохи», в которой «лидерами стали именно те, кто кует победу», а христианская идея любви к ближнему развилась в «любовь к Отечеству как совокупности ближних».

12 декабря, в День конституции РФ, в Воронежской области впервые вручили премию «Признание». Церемония прошла в большом зале облправительства, на нее собрались почти 150 человек — номинанты и высокопоставленные гости: первые лица региона, вице-губернаторы и зампреды областного правительства, главы большинства муниципалитетов, депутаты, представители крупного бизнеса и общественных организаций.

Открывая церемонию, губернатор Александр Гусев объяснил новый формат и обновленный смысл премии, до этого не претерпевавшей значительных изменений с 2009 года: «В конце года мы с вами с удовольствием встречаемся, чтобы отметить заслуги наших земляков. Но если раньше мы оценивали, в основном, вклад в улучшение мирной жизни, то сегодня наши главные чаяния и реальные дела посвящены поддержке Отечества в геополитическом противостоянии с масштабным злом… Поэтому мы решили изменить суть нашей ежегодной областной премии. Мы ее так и назвали "Признание — все для победы"». Премия не стала принипиально иной, но сменила идеологию.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Гусев продолжил: «Современная действительность стимулирует лучшие качества людей, тех, кто сражается на фронте, и тех, кто помогает им на родной земле. С самого первого дня специальной военной операции тысячи воронежцев по зову сердца стали проявлять заботу о наших воинах. И тонны гуманитарных грузов пошли из нашего региона». По словам губернатора, лауреаты премии «находятся в авангарде нашего общества».

Первую и главную награду премии — почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» — господин Гусев вручил уроженцу региона, командиру добровольческой разведывательной штурмовой бригады «Восток» Росгвардии, Герою России Борису Неживенку. Зрителям показали ролик о службе господина Неживенка с архивными фото и видео: осетино-ингушский конфликт, Чечня, Косово, снова Чечня, штурм Луганского аэропорта в составе ЧВК «Вагнер» в 2014-м, Сирия, ЦАР, снова Донбасс, операция «Поток» в Судже — почти все ключевые «горячие точки» последних 30 лет.

Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Александра Гусева сменил на сцене спикер облдумы Юрий Матузов. Он напомнил, что история завершившейся премии «Лидер года» насчитывает 16 лет: «Она стала настоящим брендом, знаком отличия золотого фонда жителей Воронежской области. Тех, кто служит государственным интересам, развитию нашего региона и всей страны. В их числе были и депутаты Воронежской областной думы». «Сегодняшняя трансформация "Лидера года" в премию "Признание" — это отражение нынешней эпохи,— сказал господин Матузов.— И главные герои этой эпохи — участники специальной военной операции и те, кто им помогает. Воронежцы каждый день, шаг за шагом, приближают победу… Это настоящие лидеры».

Господин Матузов наградил за поддержку СВО директора воронежского ООО «Команда А» (основной вид деятельности — розничная торговля пивом в специализированных магазинах) Дмитрия Исаева, который более 78 раз доставлял гуманитарную помощь в ЛНР, ДНР, Курскую и Белгородскую области, в том числе на линию боевого соприкосновения. Также награду получил директор местного ООО «Электроком-В» (структура Борисоглебского приборостроительного завода) Иван Харин, который и сам является участником СВО и ветераном боевых действий. Премию из рук спикера получила и руководитель волонтерского объединения из Бутурлиновского района «Бутурлиновские паучки» Екатерину Воробьеву (занимается плетением маскировочных сетей, сбором и доставкой гуманитарной помощи). Один из ее детей — участник СВО, доброволец спецназа ГРУ.

Главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов (справа)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов тоже высказался об изменении формата премии. Ранее она, по его словам, «отмечала тех, кто в большинстве своем укреплял экономический, социальный контраст регионов». А сегодня власти чествуют «тех, кто формирует и развивает морально-нравственную и духовную сторону государства, которая состоит не из бетона и стали, а из человеческого участия, милосердия и гражданской ответственности». Господин Петряшов наградил за поддержку СВО, в частности, директора завода «Бормаш» Александра Тамбовцева.

Выступления первых лиц на церемонии подытожил митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Он воспользовался возможностью порассуждать о том, современное российское общество покидают чуждые ему явления, такие как «космополитизм и уранополитизм» (учение, согласно которому важнейшией является вера в Христа, а не земные вопросы, что главным родством является родство не по крови или стране происхождения, а родство народов во Христе.— «Ъ-Черноземье»). «Премия свидетельствует о том, что наше общество переносит акцент на почитание и признание заслуг героев на фронте и тех, кто им помогает в тылу. Тех кто делает свой вклад и по должности, и по-человечески, и по-христиански. Все это свидетельствует о духовном созревании нашего общества»,— сказал владыка Леонтий.

Но не все разделяют это, в том числе и внутри самого христианства: «Я встречал богословов, которые вроде бы при своем большом духовном образовании простейших вещей не понимают, что нужно переживать прежде всего за свою Родину. Значит, все их надуманные добродетели просто оторваны от земли. Но слава Богу, что мы это понимаем».

«В заповедях господних подсказка для всех нас. Самое главное, если подытожить заповеди христианства — это люби Бога, и не будет тебе никакого идола. Грех, порок — это все идолы. И ближнего возлюби, как самого себя. А Отечество — это совокупность наших ближних,— сказал митрополит. — Есть различные уклонения… Космополитизм, навязываемый Западом. В духовной сфере — уранополитизм, по словам апостола Павла, что жительство наше на небесе. То есть мы, христиане,— на небе. А все, что на земле, нас уже не столько волнует. Это тоже ложное направление, потому что мы призваны научиться любви в этом мире, но любовь проявляет себя в делах. И прежде чем любить весь мир, мы должны научиться любить свою семью, свое общество, коллектив, свое земное Отечество».

Митрополит Леонтий вручил награду нескольким бизнесменам: руководителю ООО «Бобровский лес» Александру Величко, пожертвовавшему на поддержку СВО более 28 млн руб.; председателю совета стратегического развития компании «Агроспутник» Александру Пешикову, который взял шефство над артиллерийским и мотострелковым полками, укомплектованными мобилизованными из Воронежской области.

В завершение вечера председатель гражданского собрания «Лидер» (организация являлась одним из основателей премии «Лидер года») Борис Нестеров вручил две награды представителям крупного бизнеса с международными проектами, в номинации для которых не звучало непосредственного упоминания СВО. Награду «За поддержку защитников Отечества» получили директор Нововоронежской АЭС (структура «Росатома») Владимир Поваров и управляющий Альфа-банка в Воронежской области Евгений Борисов. Работы по организации «Призвания», как и до этого «Лидера года», выполнило АО «Студия "Губерния"». Телевизионную версию премии смонтируют и покажут в эфире 31 декабря.

Сергей Калашников