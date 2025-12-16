Над Черным морем пролетели российские бомбардировщики Ту-22М3

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Их сопровождали самолеты Су-35С и Су-27. Полет длился пять часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заверили, что полеты Воздушно-космических сил России проходят по международным правилам использования воздушного пространства. Там добавили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.

Самолеты Ту-22М3 производились еще в советские годы. Бомбардировщики этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.