В Ярославле запустят 11 ночных автобусов

В Ярославле со следующей недели по выходным дням будут ходить ночные автобусы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно данным реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещенным на сайте областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, с 26 декабря начнут работу маршруты № 4Н (до поселка Прибрежный), 6Н (до улицы Романовская), 8Н (до 15 МКР), 12Н (до Нижнего поселка), 19Н (до улицы Маланова), 21Н (до Очапков), 41Н (до поселка Куйбышева), 49Н (до фабрики «Красный Перевал»), 66Н (до «Арены 2000»), 68Н (до Областной больницы), 71Н (до Пивзавода). Начальная точка на всех маршрутах — Богоявленская площадь. На каждый маршрут выпустят по одному автобусу.

Запуск ночных автобусов губернатор Михаил Евраев анонсировал в сентябре на пресс-конференции в контексте создания пешеходного пространства в центре Ярославля и организации платных парковок, которые начнут работать 25 декабря. Тогда он говорил, что автобусы будут ходить каждый час, ориентировочно до 3:00.

Алла Чижова