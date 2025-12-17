Госавтоинспекция обратилась к ярославским водителям из-за плохой погоды

Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Ярославской области в ближайшие сутки. Сообщение ведомство распространило вечером 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

По данным Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в вечернее и ночное время температура воздуха составит -3…+2 °C, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что приведет к образованию гололедицы на дорогах. Ведомство отмечает, что такие условия значительно усложняют движение и повышают вероятность аварий.

Водителям рекомендуется перед поездкой тщательно очистить стекла, зеркала и фары от снега и льда, а также убедиться в исправности автомобиля. Необходимо соблюдать скоростной режим, снижать скорость на пешеходных переходах, увеличивать боковой интервал и дистанцию до других машин, избегать резких маневров и торможений. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах и спусках. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах, использовать светоотражающие элементы на одежде.

«Безопасность на дороге зависит от бдительности и взаимного уважения участников дорожного движения — это ключевое условие предотвращения ДТП и сохранения жизней»,— отметили в ГАИ.

Антон Голицын