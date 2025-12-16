OpenAI выпустила генератор изображений ChatGPT Images

OpenAI объявила о запуске модели ChatGPT Images на базе GPT-5.2, предназначенной для генерации изображений с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается в аккаунте компании в Х.

Новая модель поддерживает широкий спектр функций редактирования, включая добавление и удаление элементов, комбинирование и смешивание изображений, а также их транспонирование. Обновление будет интегрировано в приложение ChatGPT и станет доступно пользователям во вкладке «Изображения». Обновленная версия ChatGPT Images будет доступна всем пользователям ChatGPT, включая тех, кто использует бесплатную версию.

Вместе с этим был обновлен интерфейс работы с изображениями. Пользователи получили возможность выделять конкретные области на картинке для редактирования или добавления новых элементов. В OpenAI отметили, что генератор старается максимально сохранить существующие детали при внесении изменений.