На севере Красноярского края самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту села Туруханск Красноярского края около 16:00 мск турбовинтовой самолет DHC-6 Twin Otter Series 400 авиакомпании «Арт Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Об этом сообщили пресс-службы Росавиации и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В Росавиации квалифицировали это как серьезный авиационный инцидент.

Самолет выполнял служебный рейс из города Игарка и на борту находились только два пилота. Пассажиров во время происшествия не было, экипаж не пострадал. К 18:24 мск воздушное судно отбуксировали на стоянку аэродрома, после чего взлетно-посадочная полоса была освобождена для работы в штатном режиме.

Красноярская транспортная прокуратура незамедлительно начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошел примерно в 20:00 по местному времени. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.