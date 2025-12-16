Наставник «Локомотива» высказался о победе над минским «Динамо»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал матч с минским «Динамо» захватывающим, а гол Артура Каюмова в серии послематчевых буллитов — великолепным. Свою оценку матчу он дал в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

16 декабря матч между «Локомотивом» и «Динамо» в основное время завершился со счетом 2:2. Овертайм прошел без заброшенных шайб, поэтому победителя выявила серия послематчевых буллитов. Ярославская команда впервые в истории КХЛ обыграла минчан в этой части игры, отличился Артур Каюмов.

«Они обыграли нас в серии буллитов в Минске. Мы обыграли их в серии буллитов здесь. По сути, это была шахматная партия. Места было мало. У обеих команд были очень хорошие моменты. Оба вратаря сыграли очень хорошо. Только Каюмов забил великолепный гол в серии буллитов. Это хорошая победа для нас»,— сказал Боб Хартли.

Главный тренер рассказал, что перед матчем после паузы в регулярном чемпионате у команды были всего две тренировки, на которых игроки показали себя с хорошей стороны.

«Многие игроки ездили в Дубай группой. Три игрока были в национальной сборной. Все, по сути, следовали своей собственной программе. Но, глядя на две тренировки, я понял, что мы в хорошей форме. Гарантий нет: всегда нужно ждать, когда шайба войдет в ворота, чтобы увидеть, как начнется игра. Но у нас получился отличный старт»,— прокомментировал наставник.

По ходу матча повреждения получили сразу два нападающих: во втором периоде Максим Березкин попал под жесткий силовой прием игрока «Динамо», в концовке третьего периода Максиму Шалунову досталось по лицу во время борьбы у ворот. «Березкин вернулся на одну смену, но когда уходил со льда показал, что не сможет продолжать. Завтра будем иметь больше информации. Шалунов получил неприятное рассечение. Надеемся, он будет готов к следующей игре»,— ответил Боб Хартли.

Журналисты спросили наставника про травмированных игроков. Форвард Рихард Паник еще в ноябре покинул список травмированных, но так и не вышел на лед. По словам Хартли, у Паника — большой порез, его продолжают наблюдать врачи. Точных сроков его возвращения в игру нет, сейчас он катается самостоятельно.

Нет сроков возвращения и защитника Андрея Сергеева, находящегося в списке травмированных, но вышедшего на этой неделе на лед. «Он выполняет не все упражнения, а все бесконтактные. Мы не хотим делать шаг назад, но он очень хорошо катается. Я бы сказал, что ему потребуется еще несколько недель тренировок с командой. Он рвется в бой»,— сообщил Боб Хартли.

18 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с ЦСКА.

По данным на вечер 16 декабря, «Локомотив» занимает первое место на Западе и третье в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 50 очками.

Алла Чижова