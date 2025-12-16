В Нью-Йорке простились с композитором Левоном Оганезовым

Панихида по народному артисту России, пианисту и композитору Левону Оганезову прошла в городе Уайт-Плейнс в Нью-Йорке. Церемонию прощания посетили близкие семьи артиста, передает корреспондент ТАСС.

Левон Оганезов скончался 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артисту было 84 года. Его похоронят на кладбище Кенсико в городе Вальхалла, где также находится могила композитора Сергея Рахманинова.

Левон Оганезов был соведущим программ «Клуб “Белый попугай”», «Жизнь прекрасна» и «Суета вокруг рояля». Он работал с советскими артистами, среди которых — эстрадные певец и певица Иосиф Кобзон и Клавдия Шульженко, а также актер театра и кино Андрей Миронов. Последние годы жизни Левон Оганезов провел в США.