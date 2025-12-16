В новом корпусе саратовской психбольницы стало меньше мест для пациентов

Количество коек в новой психиатрической больнице Саратова уменьшено с 1,1 тыс. до 825. Об этом сообщил председатель комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Валерий Пруцков на заседании комитета облдумы.

Проект психбольницы был анонсирован в 2022 году. За него власти предлагали 35 млн руб. Тогда конкурс выиграл институт «Саратовгражданпроект», который впоследствии сменил название на «Саратовпроект».

В настоящее время психиатрическая клиника располагается в здании, построенном до революции, на территории Кумысной поляны. Начать возводить новый корпус медучреждения планировали в 2026 году, рядом с туберкулезной больницей в Елшанке.

В ходе заседания господин Пруцков отметил изменение планируемого количества мест в больнице, а также сообщил об изменении местоположения объекта, не уточнив его точный адрес. «Сроки завершения строительства пока не определены, финансирование проекта не поступало, ведется разработка проектной документации»,— пояснил чиновник.

Нина Шевченко