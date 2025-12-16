Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2027 году

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в вузы на 2026/2027 учебный год, сообщило «РИА Новости».

Минимальный порог по русскому языку, математике профильного уровня, истории и географии установлен на уровне 40 баллов. По обществознанию он составляет 45 баллов, по информатике — 46.

В 2026 году единый государственный экзамен пройдет в прежнем формате, однако правила поступления в вузы будут скорректированы: по ряду предметов повышены минимальные баллы и обновлены задания. Русский язык и математика по-прежнему останутся обязательными для получения аттестата.