С чувством, с торгом, с расстановкой

Экс-главу нижегородского «Теплоэнерго» допросили по второму эпизоду уголовного дела
Бывший гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин дал показания в суде по второму эпизоду обвинения в превышении полномочий при ремонте магистрального трубопровода и квартальных сетей в центре Нижнего Новгорода. Следствие полагает, что подрядчик ООО «Строительные технологии» незаконно получил контракт без торгов. При этом господин Халтурин после того, как компания сорвала сроки работ, не стал взыскивать с нее более 3 млн руб. штрафа и неустойки. Подсудимый отметил, что закон о закупках допускает выбор единственного поставщика при отсутствии заявок на торгах, а сроки по договору льготного займа с Фондом развития территорий на ремонт нарушены не были. Он отрицает вину по этому эпизоду и по двум другим, связанным с реконструкцией Нагорной теплоцентрали и увеличением зарплаты директору дочерней структуры.
Бывший глава нижегородского «Теплоэнерго»
Илья Халтурин (справа) второй раз отказался признать вину
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Экс-гендиректор АО «Теплоэнерго» (с ноября — АО «Объединенный коммунальный оператор») Илья Халтурин дал показания в суде по второму эпизоду обвинения в превышении должностных полномочий, связанных с контрактом на реконструкцию магистрального трубопровода на проспекте Гагарина и квартальных теплосетей на улице Кулибина в центре Нижнего Новгорода. В 2023 году коммунальная компания без торгов заключила договор на проектирование, получение экспертизы и строительство с ООО «Строительные технологии». При этом компания имела задолженность по налогам и не могла получить контракт, полагает следствие. После того, как подрядчик сорвал сроки проведения работ, Илья Халтурин незаконно распорядился не взыскивать с подрядчика свыше 3 млн руб. неустойки и штрафа, следует из обвинительного заключения.
Подсудимый считает, что следствие ошибочно трактовало закон о контрактной системе в сфере закупок.
Илья Халтурин напомнил, что 5,5 млрд руб. на ремонт 176 участков теплосетей, из которых 101 необходимо было переложить в 2023 году, Нижегородская область и «Теплоэнерго» получили в виде льготного займа Фонда развития территорий под 3% годовых на 25 лет. На модернизацию коммунальных сетей ФРТ в 2022 году выделил российским регионам 150 млрд руб., что затруднило поиски аттестованных подрядчиков: их число на рынке ограничено, заверил подсудимый.
«Мы столкнулись с полным отсутствием подрядных организаций. Искали на Дне поставщика в Торгово-промышленной палате, через областной минпромторг, обзванивали потенциальных контрагентов и упрашивали их взяться за работы»,— вспомнил господин Халтурин.
Он отметил, что компания «Строительные технологии» единственная решила взяться за работы в сжатые сроки. Подрядчику предстояло заменить изношенные на 100% коммуникации под строительным техникумом и двумя лицеями к 1 сентября 2023 года.
«Теплоэнерго» провело торги, на которые не поступило ни одной заявки, и они были признаны несостоявшимися. Это позволило заключить договор с единственным поставщиком, уточнил подсудимый. Илья Халтурин опроверг данные следствия о том, что его с директором ООО «Строительные технологии» Зоей Макаркиной связывают приятельские отношения. Он якобы виделся с ней только на деловых совещаниях. Когда подрядчик до 1 сентября не уложился с выполнением работ, срок контракта продлили до 31 декабря. Илья Халтурин не считает это нарушением, так как договор льготного займа с ФРТ предполагал окончание ремонта до конца года. Поэтому поводов штрафовать компанию и выставлять ей неустойку у «Теплоэнерго» не было, подчеркнул подсудимый.
Он напомнил, что сроки работ по контракту были сорваны из-за перекладки трамвайных путей с перекрытиями дорог в центре города, а претензионная работа с подрядчиками является правом, а не обязанностью заказчика.
Доводы следствия о налоговой задолженности подрядчика, не позволявшей получить контракт, он комментировать не стал, добавив, что все расходы льготного займа контролировало казначейство, они были прозрачными.
Ранее Илья Халтурин также дал показания по первому и самому объемному эпизоду обвинения в превышении полномочий при модернизации Нагорной теплоцентрали. Следствие полагает, что он незаконно распорядился заключить договор корректировки проекта с ООО «ТГВ-Проектирование», отказавшись от предыдущего подрядчика ООО АСБ «Парсек» (см. “Ъ” от 2 декабря). Ущерб от его действий составил 8,9 млн руб.
Ранее гособвинение заявляло, что договор с «ТГВ-Проектирование» завершен не был, а положительное заключение госэкспертизы на скорректированный проект до сих пор не получено. Кроме того, стоимость работ по реконструкции в новом проекте выросла на 180 млн руб., до 671 млн руб. Обвинение сочло повышение затрат необоснованным.
В прокуратуре уверены, что гендиректор «Теплоэнерго» хотел «создать видимость результативной деятельности» и сохранить свою должность.
По третьему эпизоду, связанному с необоснованным повышением зарплаты главе дочернего ООО «Теплоэнергоремонт-НН» Якову Гиркину на оплату адвокатов (его осудили на условный срок за превышение полномочий), Илья Халтурин выскажется на следующей неделе. Он не признает вины ни по одному из трех эпизодов обвинения.