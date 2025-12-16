С чувством, с торгом, с расстановкой

Бывший гендиректор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин дал показания в суде по второму эпизоду обвинения в превышении полномочий при ремонте магистрального трубопровода и квартальных сетей в центре Нижнего Новгорода. Следствие полагает, что подрядчик ООО «Строительные технологии» незаконно получил контракт без торгов. При этом господин Халтурин после того, как компания сорвала сроки работ, не стал взыскивать с нее более 3 млн руб. штрафа и неустойки. Подсудимый отметил, что закон о закупках допускает выбор единственного поставщика при отсутствии заявок на торгах, а сроки по договору льготного займа с Фондом развития территорий на ремонт нарушены не были. Он отрицает вину по этому эпизоду и по двум другим, связанным с реконструкцией Нагорной теплоцентрали и увеличением зарплаты директору дочерней структуры.



Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший глава нижегородского «Теплоэнерго» Илья Халтурин (справа) второй раз отказался признать вину

Экс-гендиректор АО «Теплоэнерго» (с ноября — АО «Объединенный коммунальный оператор») Илья Халтурин дал показания в суде по второму эпизоду обвинения в превышении должностных полномочий, связанных с контрактом на реконструкцию магистрального трубопровода на проспекте Гагарина и квартальных теплосетей на улице Кулибина в центре Нижнего Новгорода. В 2023 году коммунальная компания без торгов заключила договор на проектирование, получение экспертизы и строительство с ООО «Строительные технологии». При этом компания имела задолженность по налогам и не могла получить контракт, полагает следствие. После того, как подрядчик сорвал сроки проведения работ, Илья Халтурин незаконно распорядился не взыскивать с подрядчика свыше 3 млн руб. неустойки и штрафа, следует из обвинительного заключения.

Подсудимый считает, что следствие ошибочно трактовало закон о контрактной системе в сфере закупок.

Илья Халтурин напомнил, что 5,5 млрд руб. на ремонт 176 участков теплосетей, из которых 101 необходимо было переложить в 2023 году, Нижегородская область и «Теплоэнерго» получили в виде льготного займа Фонда развития территорий под 3% годовых на 25 лет. На модернизацию коммунальных сетей ФРТ в 2022 году выделил российским регионам 150 млрд руб., что затруднило поиски аттестованных подрядчиков: их число на рынке ограничено, заверил подсудимый.

«Мы столкнулись с полным отсутствием подрядных организаций. Искали на Дне поставщика в Торгово-промышленной палате, через областной минпромторг, обзванивали потенциальных контрагентов и упрашивали их взяться за работы»,— вспомнил господин Халтурин.

Он отметил, что компания «Строительные технологии» единственная решила взяться за работы в сжатые сроки. Подрядчику предстояло заменить изношенные на 100% коммуникации под строительным техникумом и двумя лицеями к 1 сентября 2023 года.

«Теплоэнерго» провело торги, на которые не поступило ни одной заявки, и они были признаны несостоявшимися. Это позволило заключить договор с единственным поставщиком, уточнил подсудимый. Илья Халтурин опроверг данные следствия о том, что его с директором ООО «Строительные технологии» Зоей Макаркиной связывают приятельские отношения. Он якобы виделся с ней только на деловых совещаниях. Когда подрядчик до 1 сентября не уложился с выполнением работ, срок контракта продлили до 31 декабря. Илья Халтурин не считает это нарушением, так как договор льготного займа с ФРТ предполагал окончание ремонта до конца года. Поэтому поводов штрафовать компанию и выставлять ей неустойку у «Теплоэнерго» не было, подчеркнул подсудимый.

Он напомнил, что сроки работ по контракту были сорваны из-за перекладки трамвайных путей с перекрытиями дорог в центре города, а претензионная работа с подрядчиками является правом, а не обязанностью заказчика.

Доводы следствия о налоговой задолженности подрядчика, не позволявшей получить контракт, он комментировать не стал, добавив, что все расходы льготного займа контролировало казначейство, они были прозрачными.

Ранее Илья Халтурин также дал показания по первому и самому объемному эпизоду обвинения в превышении полномочий при модернизации Нагорной теплоцентрали. Следствие полагает, что он незаконно распорядился заключить договор корректировки проекта с ООО «ТГВ-Проектирование», отказавшись от предыдущего подрядчика ООО АСБ «Парсек» (см. “Ъ” от 2 декабря). Ущерб от его действий составил 8,9 млн руб.

Ранее гособвинение заявляло, что договор с «ТГВ-Проектирование» завершен не был, а положительное заключение госэкспертизы на скорректированный проект до сих пор не получено. Кроме того, стоимость работ по реконструкции в новом проекте выросла на 180 млн руб., до 671 млн руб. Обвинение сочло повышение затрат необоснованным.

В прокуратуре уверены, что гендиректор «Теплоэнерго» хотел «создать видимость результативной деятельности» и сохранить свою должность.

По третьему эпизоду, связанному с необоснованным повышением зарплаты главе дочернего ООО «Теплоэнергоремонт-НН» Якову Гиркину на оплату адвокатов (его осудили на условный срок за превышение полномочий), Илья Халтурин выскажется на следующей неделе. Он не признает вины ни по одному из трех эпизодов обвинения.

Роман Рыскаль