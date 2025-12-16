«Локомотив» одержал первую победу над минским «Динамо» в серии буллитов

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Железнодорожники» впервые в истории обыграли команду из Минска в серии послематчевых бросков.

Фото: ХК «Локомотив»

На 3-й минуте матча нападающий «Локомотива» Егор Сурин реализовал большинство, передача на счету Георгия Иванова. Через восемь минут уже Иванов отличился, забив с передачи Сурина гол. За три минуты до конца периода минское «Динамо» ответило голом: шайбу забросил Ксавье Улле. Счет во втором игровом отрезке не изменился.

В начале третьего периода «Локомотив» пропустил в меньшинстве: в составе соперника отличился Алекс Лимож. За последующее время матча счет остался прежним, поэтому игра перешла в овертайм. Моменты были у обеих команд, под конец ярославская команда даже получила шанс поиграть в большинстве. Однако и этот отрезок не выявил победителя. Решающий бросок в серии послематчевых буллитов сделал ярославский форвард Артур Каюмов.

18 декабря «Локомотив» сыграет в Ярославле с ЦСКА.