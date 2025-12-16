Прокуратура обязала мэрию Астрахани заплатить пенсионеру 4 млн за опасное жилье

Прокуратура Кировского района Астрахани добилась выплаты в 4,3 млн руб. пенсионеру за аварийное жилье. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе проверки установлено, что мэрия не выплатила жителю компенсацию за квартиру, признанную непригодной для проживания еще в 2020 году.

Квартира пенсионера находилась в многоквартирном доме на ул. Наташи Качуевской, который признали подлежащим сносу. В связи с этим прокуратура направила представление в администрацию с требованием устранить нарушения жилищного законодательства.

После вмешательства прокуратуры пенсионер получил компенсацию за утраченное жилье.

Нина Шевченко