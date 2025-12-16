В Ярославской области завершается модернизация общественного транспорта

В Ярославской области завершается масштабная модернизация общественного транспорта, начатая в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на заседании правительства региона.

В текущем году обновлено 145 автобусов, которые уже работают в Рыбинске, Ростове Великом, Угличе, Переславле-Залесском и Данилове, где парки транспортных средств полностью заменены. Ранее обновление было проведено в Ярославле. «Сейчас идет поставка еще 204 автобусов, и в первом квартале 2026 года мы завершим модернизацию в оставшихся 11 округах и на межмуниципальных маршрутах»,— сообщил Михаил Евраев.

За 11 месяцев текущего года общественным транспортом воспользовались 132 млн пассажиров, что на 17% превышает показатели прошлого года. По данным региональных властей, это свидетельствует о повышении доверия к транспортной системе и улучшении качества обслуживания. Надежность перевозок также возросла – выход транспорта на линию достиг 96%.

В транспортной системе внедрена система безналичной оплаты, которой пользуется 95% пассажиров. Власти региона обратились в Минцифры с просьбой включить местные транспортные сервисы в «белый список».

«Это позволит производить оплату даже при временных ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности»,— добавил Михаил Евраев.

Антон Голицын