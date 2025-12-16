Рэпер-иноагент Oxxxymiron выпустил новый альбом «Национальность:нет»

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан иноагентом) выпустил новый музыкальный альбом «Национальность:нет». Релиз размещен на нескольких зарубежных стриминговых сервисах, а также на «VK Музыке».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Рэпер Oxxxymiron (иноагент)

В альбом вошли восемь треков — «Как Мои Дела», Vintage, «Приключения», Lost & Found, «Банк», «Песнь Песней», «Русская Инородная Музыка» и «Бог в деталях». Это первый сольный релиз артиста за четыре года. Последний сольный альбом «Красота и Уродство» вышел в декабре 2021 года и состоял из 22 композиций.

Весной рэпера обвинили в домогательствах и насилии к несовершеннолетним. Одна из пострадавших рассказала, что артист познакомился с ней, когда девушка училась в седьмом классе, а спустя три года изнасиловал на одном из концертов. По словам девушки, она не единственная жертва артиста. Рэпер не комментировал обвинения.