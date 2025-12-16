Роды на чилле

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Депутат думы Тольятти Александр Дорожкин покинул партию «Единая Россия» из-за поста его супруги Любови Марченко о родах в Чили «ради сильного паспорта». Супруга Александра Дорожкина поделилась в запрещенном Instagram, что улетела первым классом Qatar Airways в Чили, чтобы обеспечить ребенку возможность свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. На слова супруги тольяттинского депутата отреагировал ответственный секретарь «ЕР» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он предложил однопартийцу добровольно покинуть ряды партии и сложить депутатский мандат.

О том, что Александр Дорожкин подал заявление о добровольном выходе из «Единой России», сообщил сегодня, 16 декабря, ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

Вчера парламентарий отреагировал на пост супруги тольяттинского депутата Любовь Марченко о родах в Чили. В запрещенном в России Instagram она рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой. «В Чили говорят на испанском языке, это очень красивый язык. Мне бы хотелось, чтобы мой малыш обладал всеми этими сверхвозможностями»,— уточнила Любовь Марченко. Депутат Госдумы назвал такое поведение супруги представителя партии «по-человечески труднообъяснимым».

«Жена депутата гордумы кичится роскошным перелетом в первом классе, ночной пижамой и обстоятельным вместе с мужем выбором иностранного паспорта для будущего ребенка (о российском речь не идет), когда вся страна работает на Победу, когда наши бойцы проявляют мужество и героизм на фронте, когда их близкие и родные ждут ребят домой… Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно»,— написал Евгений Ревенко.

Как пояснили в областном отделении партии, они не ставят под сомнение принцип неприкосновенности частной жизни, но считают, что демонстративное размещение в соцсетях информации, подобной той, что вызвала справедливый общественный резонанс, недопустимо.

В областном отделении «ЕР» начали проверку в отношении Александра Дорожкина, но ответственный секретарь партии по этике предложил ему добровольно покинуть ряды партии и сложить мандат.

«"Герой" чилийской истории все понял и не стал тянуть время. Сегодня он добровольно покинул ряды партии. Мы должны быть вместе со своей страной и связывать свое будущее с ней. И в первую очередь это относится к членам правящей партии. Кичиться своим богатством и возможностями, когда другие отдают фронту последнее, аморально и недопустимо»,— написал Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

Александр Дорожкин родился 24 февраля 1984 года в Тольятти. Выпускник Волжского университета им. В. Н. Татищева по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». В 2003-2011 гг. работал токарем 4 разряда, токарем 5 разряда, мастером, старшим мастером цеха 1731 (капитальный ремонт оборудования, изготовление запасных частей ОАО «АвтоВАЗ» ПРОО). В 2012 году стал старшим мастером цеха D731 (капитальный ремонт оборудования, изготовление запасных частей ООО «АВТОВАЗПРОО»). Был совладельцем и директором ООО «ППО». Компания специализируется на производстве изделий из проволоки, цепей и пружин. В 2024 году выручка организации составила 240 млн руб., прибыль 1,8 млн руб.

Позже в посте на странице тольяттинского отделения партии во «ВКонтакте» Александр Дорожкин заявил, что «Единая Россия» ему дорога, и он не хочет, чтобы личные обстоятельства его семьи становились негативом для партии. «Приношу извинения всем, кого сложившаяся ситуация задела. Желаю всем добра и успехов в наступающем Новом году!» — написал Александр Дорожкин. Свою личную страницу депутат закрыл.

Как сообщили «Ъ-Волга» в одном из агентств, специализирующихся на иммиграционных услугах, стоимость родов в Чили со всеми сопутствующими расходами составляет около €10 тыс. (более 900 тыс. руб.). Для визита в эту страну россиянам не требуется виза.

Секретарь местного отделения «Единой России» в Тольятти, экс-депутат Госдумы РФ Владимир Бокк заявил, что ситуация с его однопартийцем Александром Дорожкиным вызвала «шок», однако нарушений действующего законодательства России не выявлено. При этом он подчеркнул, что депутат допустил нарушения этических норм, принятых в партии. Кроме того, по данным из источников, супруга исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» в Тольятти Ивана Жиляева тоже родила ребенка в частной клинике в Чили. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам подобрать медучреждение в латиноамериканской стране. После общественного резонанса пост удалили. Эту информацию в «ЕР» пока не прокомментировали.

Александр Дорожкин и Иван Жиляев не первые высокопоставленные лица в регионе, чьи дети родились за границей для получения иностранного паспорта. В этом году стало известно, что приближенная бывшему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову самарская чиновница Вера Щербачева получила гражданство США после того, как покинула Россию. При Азарове она руководила департаментом внешних связей администрации губернатора. Право на легализацию в Америке Вере Щербачевой обеспечили ей ее несовершеннолетние дети, родившиеся в одной из частных американских клиник США.

Получить комментарий от Александра Дорожкина «Ъ-Волга» не удалось — телефон депутата не отвечал на звонки.

Как поясняет юрист Эльвира Блинова, Чили — одна из стран, которая предоставляет гражданство по праву почвы, даже если оба родителя туристы.

«Для того чтобы ребенок получил гражданство, необходимо прилететь на роды в Чили. Важный плюс — это то, что Чили не требует отказа от своего гражданства, если это позволяет ваше государство, как, например, в России. Таким образом, ребенок и в последующем его родители будут иметь и российское, и чилийское гражданство. Преимущества гражданства Чили: безвизовый режим во многие страны; высокий уровень бесплатной медицины; возможность учиться за рубежом на более лояльных условиях (конечно, не везде); возможность иметь зарубежные счета и открывать бизнес. Важно обратить внимание, что гражданство помимо прав порождает и обязанности гражданина к государству, в Чили сильных обременений нет, так как отсутствует двойное налогообложение и армия является добровольной, то есть нет обязательства по воинской службе. После рождения ребенка в Чили его родители, бабушки и дедушки получают возможность ускоренного процесса получения гражданства»,— говорит юрист.

Евгений Чернов