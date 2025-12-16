Более 400 км дорог отремонтировано в Ярославской области

В Ярославской области в 2025 году было обновлено более 400 км региональных и местных дорог, финансирование составило свыше 18 млрд руб. Итоги работы обсуждены 16 декабря на заседании правительства Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева. По словам губернатора, регион опережает график реализации проектов, завершив работы на пяти объектах 2026 года общей стоимостью 1,8 млрд руб. и протяженностью более 41 км.

«Благодаря участию в национальном проекте нам удалось достичь важного показателя: доля дорог в нормативном состоянии по региону выросла до 57%, в то время как в конце 2021 года она не превышала 40%. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина к концу 2030 года необходимо довести этот показатель до 65%, и регион уверенно движется к достижению поставленной цели»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

В числе приоритетных проектов губернатор назвал ремонт трассы Ярославль — Любим, где в 2025 году привели в порядок 13 километров, а в 2026 году планируется отремонтировать еще 41 километр. Также запланирован ремонт дорог от поселка Октябрь до села Новый Некоуз и от поселка Пречистое до села Коза.

В текущем году стартовало строительство моста через реку Волгу, первый этап которого оценивается в 4,1 млрд рублей. Ведутся работы по устройству береговых опор и установке коммунальных сетей. В 2026 году объем дорожного фонда запланирован в размере 23,8 млрд руб., включая средства федерального бюджета, выделенные на строительство моста. Планируется привести в порядок 400 км дорог, 250 м мостовых сооружений и более 80 км дорог с использованием метода «ремонт картами».

Антон Голицын