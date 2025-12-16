Умерла кастинг-директор первого фильма о Гарри Поттере Сьюзи Фиггис

Британский кастинг-директор Сьюзи Фиггис, руководившая подбором актеров для первого фильма франшизы о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 77 лет, сообщает Deadline.

О ее смерти сообщил агент Пол Лайон-Марис. Госпожа Фиггис мирно ушла из жизни 12 декабря в окружении близких.

В марте 2000 года Сьюзи Фиггис была назначена ответственным кастинг-директором фильма «Гарри Поттер и философский камень». Однако уже в июле покинула проект, заявив, что режиссер-американец Крис Коламбус не признал подходящим ни одного из тысяч британских детей, прошедших прослушивание. В частности, она боролась за Дэниела Рэдклиффа на главную роль в первом фильме. В интервью изданию она вспоминала, что получила около 40 000 заявок на роль Гарри Поттера.

В 1990-е годы госпожа Фиггис активно сотрудничала с режиссером Тимом Бертоном, участвуя в создании таких картин, как «Сонная лощина», «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в Стране чудес» и «Дамбо». Одной из ее последних работ стал фильм «Богемская рапсодия» (2018).