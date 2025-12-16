Интерес к покупке коммерческой недвижимости на торгах в Петербурге вырос в два раза

Объем инвестиций в приобретение коммерческой недвижимости на торгах в Петербурге и Ленобласти в 2025 году составил 13,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года — 6,2 млрд руб. Такими цифрами с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности на локальном рынке на аукционе за этот год было реализовано 229,6 тыс. кв. м коммерческой недвижимости (11 сделок), что на 72% больше, чем в предыдущем году (133,7 тыс. кв. м и 10 сделок). Самой крупной сделкой стало приобретение сетью БЦ «Сенатор» гостиницы «Талион» за 4,4 млрд рублей.

При этом в Москве и Московской области объем вложений в коммерческую недвижимость, реализованную на торгах, достиг 87,5 млрд руб. Это почти в четыре раза больше, чем по итогам 2024-го, когда показатель составил 23 млрд рублей.

По мнению экспертов, торги останутся основным каналом продажи дистресс-активов, имущества госкомпаний и небольших лотов для частных инвесторов и в 2026 году. «Если высокая ключевая ставка сохранится, интерес к недвижимости, в том числе через торги, будет только расти»,— прокомментировал сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Андрей Цедрик