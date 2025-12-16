В Ярославле по концессии заменили более половины трамвайных путей

В Ярославле из запланированных 43,9 км трамвайных путей по концессии заменено более половины — 22 км. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании правительства региона.

15 декабря в Ярославле открыли движение на участке от трамвайного депо на Ленинградском проспекте до торгового центра «Рио», где были уложены новые рельсы, смонтирована контактная сеть и установлены современные остановочные комплексы. В настоящее время работы ведутся в Ленинском районе, а в следующем году планируется реконструкция двух путепроводов.

«В рамках проекта будут также построены новые тяговые подстанции и современный диспетчерский центр, модернизировано депо. Для обновленной сети уже приобретены 47 современных низкопольных вагонов. Обновляя трамвайную систему, мы меняем качество городской среды, делаем Ярославль современнее и удобнее»,— сказал Михаил Евраев.

Полное открытие движения из Дзержинского района до Ярославского моторного завода запланировано на первую половину 2026 года, а завершение модернизации всей трамвайной сети города — к концу 2026 года.

Антон Голицын