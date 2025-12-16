Водитель «Газели» погиб в столкновении на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На автодороге М-4 «Дон» водитель «Газели» погиб в столкновении с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По данным правоохранителей, происшествие случилось сегодня, 16 декабря, в 18:20 на 957-м км трассы в южном направлении. Предварительно, 37-летний водитель грузовика Scania не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью» под управлением 54-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Газели» скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Константин Соловьев