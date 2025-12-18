Зимняя сказка в «Европе»

3 декабря в ТЦ «Европа» состоялся эксклюзивный фэшн-показ — уникальный спектакль, где растворились грани между сценой и фэшн-индустрией. «Европейские сезоны. Зима» стали не просто событием в календаре модных ивентов. Они воплотили собой целую философию, где театр становится модой, а мода — театром. Игры с образами и чувствами были призваны раскрыть новые грани самовыражения и эстетики, приглашая зрителя стать частью этого волшебства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Следующая фотография 1 / 9 Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа» Фото: Предоставлено ТЦ «Европа»

Это мероприятие, созданное агентством Freedom, стало ярким финалом цикла «Европейские сезоны», завершив уходящий год с изяществом и стилем.

Вдохновляясь идеей трех актов и трех эмоциональных эпизодов, стилисты — Мария Марыгина и Анастасия Вертиль — стилизовали образы, где одежда и аксессуары становились историей, наполненной страстью, игрой и эстетикой. Зрители погрузились в атмосферу, где стиль встретился с искусством, а эмоции выступили главными героями.

Показ объединил эксклюзивные образы от бутиков: George Shagashvili, OKEY, Caterina Leman, Эстель Адони, EXTERIOR, Twinset, Max&Co, Marella, Hugo Boss, Rene Lezard, Luisa Cerano, Peserico, Riani, Michelle, Stella Kids, Imagine, La Borsa, Модного Дома Rubleffka, Vela Moda Intima, Aeronautica Militare и Ювелирного Дома MOISEIKIN. Каждый бренд стал частью этой масштабной эстетической пьесы, подчеркнув разнообразие и глубину современного модного мира. Генеральным партнером события выступил «УГМК-Застройщик».