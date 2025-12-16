Знаменитые и обездоленные

Решение Верховного суда России о том, что Лариса Долина должна выселиться из квартиры, ставшей предметом громкого судебного процесса, ставит певицу в один ряд с легендами мировой культуры и звездами Голливуда, которых в разное время тоже принуждали покинуть свое жилье по решению суда или домовладельца.

Фото: Hinninger / AP

Джими Хендрикс некоторое время жил в квартире, которую снимал у звезды той же, если не большей величины — Ринго Старра. Квартиру на Монтегю-сквер снимали сразу сам Хендрикс, его девушка Кэти Этчингем и его менеджер Чез Чендлер со своей подругой. Арендная плата составляла всего 30 фунтов стерлингов в месяц. Так что выселили его не за неуплату. Вместе с друзьями Хендрикс вел себя не самым приличным образом. Ринго Старр терпел поведение друзей, однако, когда те заляпали стены квартиры белой краской, его терпение кончилось. Хендрикса выселили. А через некоторое время он сдал квартиру Джону Леннону и Йоко Оно. В 1970 году они ее покинули после распада группы.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Бейонсе в 2015 году была выселена из своего дома на Холмби-Хиллс в Лос-Анджелесе, в котором жила вместе со своим мужем, рэпером Джей-Зи. Причиной выселения, однако, было не их поведение или неспособность оплатить аренду дома. Предполагается, что владелец просто продал собственность, а с новыми хозяевами звезды американской музыки договориться не смогли.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Кортни Лав в 2011 году грозило выселение из квартиры, которую она снимала на Манхэттене. Сообщается, что причин было несколько. Она якобы не вносила арендную плату, а кроме того, незаконными переделками испортила интерьер квартиры. Наконец, владелец квартиры утверждал, что она устроила пожар, тем самым нанеся ей еще больший ущерб. Впрочем, певица подала встречный иск к своему арендодателю и выиграла его в 2012 году.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Николас Кейдж в 2010 году потерял свой особняк в Бель-Эйре стоимостью $35 млн. Особняк был изъят у него за просрочку уплаты налогов в несколько миллионов долларов. Как сообщалось, притом что особняк был выставлен на аукцион гораздо ниже рыночной стоимости, всего за $10,4 млн, покупателя он тогда так и не нашел. Возможно, говорили злые языки, дело было в отделке дома, которую один из дизайнеров сравнил с «борделем для братвы».

Фото: Mike Blake / Reuters

Крис Такер, актер и звезда франшизы «Час пик», также лишился своего дома за долги. Это стало известно, когда его дом во Флориде стоимостью в $6 млн был выставлен банком на торги. Сообщалось, что господин Такер не вносил взносы по ипотеке и задолжал банку более $4 млн. Кроме того, претензии к нему имела и налоговая служба, посчитавшая, что он не заплатил налогов на общую сумму в $11 млн.

Андрей Келекеев