Очередь дошла до автоматов

Крупный оператор вендингов ГК Uvenco Бориса Белоцерковского начнет по франшизе развивать автоматы, минимаркеты и кофе-корнеры. В следующем году партнеры могут открыть 10% объектов компании. Франчайзинг даст возможности для развития в условиях замедления роста вендингового рынка. Его оборот в 2025 году составит 141 млрд руб., прибавив год к году 18,5%. Это в несколько раз меньше показателя 2024 года.

ГК Uvenco запускает франшизу кофе-корнеров самообслуживания Self Coffee, минимаркетов Self и торговых автоматов Uvenco, рассказали “Ъ” в компании. В группе рассчитывают, что в 2026 году 10% точек будут открыты по франшизе. Суммарно речь пойдет примерно об 1 тыс. локаций. Франчайзинг компания рассматривает как один из вариантов развития в регионах.

ГК Uvenco — один из крупнейших российских операторов торговых автоматов: она обслуживает более 15 тыс. объектов в 65 городах, более 2 тыс. кофеен самообслуживания и 800 минимаркетов. Компания существует с 2007 года. Ее основателем и ключевым владельцем считается Борис Белоцерковский, занимавшийся до 2009 года развитием игровых автоматов. Оборот Uvenco в 2024 году составил 8,5 млрд руб., прогноз на 2025 год —10 млрд руб.

Франшиза Uvenco предполагает покупку оборудования стоимостью от 50 тыс. руб. и средний срок возврата инвестиций в 3–12 месяцев. В компании считают, что продукт будет пользоваться спросом из-за изменения налогового законодательства: с 2026 года не платить НДС смогут лишь компании с оборотом до 20 млн руб. Это открывает окно возможностей для микробизнеса, который сможет рассчитывать на более высокую доходность. Рынок вендинга в России, по оценкам Uvenco, не насыщен. Сейчас на один торговый автомат в РФ в среднем приходится 500 потребителей, в США и Европе — 50–100, в Японии — 20.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская сомневается, что на высокий спрос может рассчитывать франшиза автоматов и кофеен: интерес к категории снижается, а конкуренция в ней очень высока.

Основатель каталога франшиз Businessmens.ru Юрий Богомолов говорит, что спрос на открытие кофеен в этом году сократился на 32,3% год к году. Пик этого формата пришелся на 2023–2024 годы, считает он.

Но перспективным направлением госпожа Рождественская называет минимаркеты: в январе—сентябре спрос на продуктовые франшизы в целом вырос на 21% год к году. Господин Богомолов предполагает, что у Uvenco в любом случае есть возможность занять свою долю на рынке: это заметный игрок, а вендинг — бизнес с низким порогом входа.

Директор практики по стратегии роста и продаж «Рексофт Консалтинг» Кирилл Малышев замечает, что для самой компании развитие франшизы может стать возможностью поддержать спрос на оборудование и обеспечить постоянный поток средств. Это актуально из-за замедления темпа роста рынка. Согласно Uvenco, оборот вендинга в России в 2025 году составит 141 млрд руб., прибавив 18,5% год к году. В 2024 году речь шла о 58,7%. Рынок переходит из стадии активного роста к умеренному, констатирует руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Роман Самойлов. Тенденцию он связывает с ростом торгового сбора, операционных затрат и конкуренции.

В Uvenco считают, что на рынке негативно сказываются снижение покупательной способности населения, рост инфляции.

Одновременно в марте 2025 года торговые автоматы были вынуждены прекратить реализацию энергетиков из-за запрета на их продажу несовершеннолетним. Это категория приносила в среднем 5% выручки и считалась высокомаржинальной. Восполнить ее уход операторам не удалось, поясняют в Uvenco.

Роман Самойлов предполагает, что развитие франшизы может стать эффективным способом масштабирования бизнеса. Но компания при этом может столкнуться с рисками. Это неравномерное качество сервиса у франчайзи, несоответствие доходности точек ожиданиям партнеров, считает эксперт.

Александра Мерцалова