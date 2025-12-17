Операторы могут терять до 100 рублей на абонента из-за переноса уведомлений банков в Max

Перевод банковских СМС-уведомлений в мессенджер Max, который обсуждает Минцифры, грозит операторам связи потерей доходов. «Для операторов такая инициатива означает заметное сокращение доходов — в среднем от 30 до 100 руб. на абонента. Это приведет к повышению стоимости тарифов», — считает собеседник «Ъ» в отрасли.

По данным источников, функция может быть запущена до конца года, но из-за отсутствия у Max «прямого безопасного стыка с банками», СМС будут отправляться через операторов. В Минцифры подчеркнули, что планов обязать банки к переходу нет, но они могут использовать Max для повышения безопасности.

Банки видят в инициативе экономическую выгоду. «Учитывая постоянный рост стоимости SMS от операторов связи, переход на Max кажется для нас экономически целесообразным решением», — говорят в «Совкомбанке». По оценке Сергея Кудряшова (Strategy Partners), стоимость одного СМС для банков выросла до 1,2 руб.

Однако эксперты указывают на риски монополизации и зависимость от одного канала. «Если Max станет единственным каналом для банковских уведомлений, любой сбой в работе мессенджера может парализовать работу банковских сервисов», — предупреждает господин Кудряшов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Сообщения по-минимуму».