Два судна для транспортировки грунта заложили на цифровой верфи в Петрозаводске

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске состоялась церемония закладки килей двух самоходных грунтоотвозных шаланд. В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Как сообщили в республиканском правительстве, это первые из шести судов, строящихся по заказу ФГУП «Росморпорт» и предназначенных для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях.

Грунтоотвозные шаланды, которые строятся на цифровой верфи, рассчитаны на экипаж из шести человек. Для улучшения маневренных характеристик суда оснащены носовым подруливающим устройством.

Новые цеха, запущенные в рамках инвестпроекта по модернизации ОССЗ, результатом которой стало появление первой в стране цифровой верфи, предназначены для строительства сухогрузов, в том числе смешанного типа «река-море», судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса, отмечается в сообщении.

В настоящий момент на производственных площадках ОССЗ ведется строительство 13 судов, два из которых были спущены на воду уже в этом году.

Андрей Цедрик