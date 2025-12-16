Объем инвестиций в модернизацию пензенского «Молкома» увеличен до 3 млрд

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на молочном комбинате открылся новый компрессорный цех охлажденной воды. По словам главы региона, он позволит обеспечить стабильный температурный режим на всех этапах переработки молока.

В ходе встречи с председателем совета директоров АО «Молком» Рашидом Хайровым обсуждались планы по развитию производства, в том числе выпуск детского питания. Господин Мельниченко назвал это направление стратегически важным. Общий объем инвестиций в модернизацию «Молкома» увеличен с 2 до 3 млрд руб.

Губернатор отметил, что выпуск качественных продуктов является «вкладом в здоровье нации», а также способствует развитию экономики региона. Одним из приоритетов Пензенской области, по его словам, является выход на внешние рынки, а также создание замкнутого цикла — от производства сырья до глубокой переработки.

Пензенский молочный комбинат был введен в эксплуатацию в 1985 году. С февраля 2025 года «Молкомом» руководит Роман Коржов. Прошлый год комбинат завершил с оборотом 6,5 млрд руб., что на 12% больше выручки 2023 года. При этом предприятие понесло убытки в 590 млн руб., годом ранее была зафиксирована прибыль в 215 млн руб. Стоимость активов — 2,1 млрд руб. Юрлицо имеет 27 действующих торговых знаков, среди которых «Десертель», «Ритмилк», «Мамалыш», «Русское молоко». Партнеры комбината: супермаркет «Атак» («Ашан»), пензенская торговая сеть «Караван», «Яндекс Лавка», «Самокат», «Магнит», «Лента», «Пятерочка», SPAR, METRO, «ВкусВилл».

Нина Шевченко