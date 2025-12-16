Стоимость нефти Brent на бирже ICE упала до $59 впервые с мая

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой зимой 2026 года на британской бирже ICE сегодня опускалась ниже $59 за баррель. Показатель достиг подобной отметки впервые с мая текущего года.

По данным торгов, стоимость Brent снижалась на 2,59% в 18:06 мск. Цена за баррель составляла $58,99, передает ТАСС.

К 18:21 мск фьючерс ускорил снижение на 2,72%, до $58,91 за баррель. В это же время цена нефти марки WTI с поставкой в феврале 2026 года опускался на 2,92%, до $55,16 за баррель.

На 20:38 мск стоимость Brent достигла $59,10 за баррель.

Brent — эталонная марка нефти, добываемая между побережьями Норвегии и Великобритании. Марка названа в честь открытого одноименного месторождения в Северном море, откуда изначально велась добыча нефти.