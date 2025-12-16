Хоккеисты «Лады» проиграли ЦСКА в матче КХЛ

ЦСКА одержал победу над тольяттинской «Ладой» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 4:2. Встреча проходила 16 декабря 2025 года на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В составе ЦСКА отличились Павел Карнаухов, Прохор Полтапов, Денис Гурьянов и Джереми Рой. У «Лады» голами отметились Антон Бурдасов и Артур Тянулин. Последний впервые вышел на лед в составе тольяттинской команды после перехода из «Сочи».

Хоккеисты ЦСКА одержали третью победу над «Ладой» в текущем сезоне. Следующая встреча команд запланирована на 17 февраля.

Тольяттинская команда занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка в 35 матчах.

Андрей Сазонов