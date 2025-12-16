В России упала доля контактных платежей по картам «Мир»

В России продолжает сокращаться доля контактных платежей по карте «Мир». Об этом сообщил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт Сергей Бобров. Сейчас карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. По его словам, к 2031 году использование контактного интерфейса может стать минимальным.

«По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе», — отметил господин Бобров, выступая на технологической конференции НСПК (цитата по ТАСС).

В НСПК подчеркнули устойчивый переход пользователей к бесконтактным способам оплаты. По данным системы «Мир», доля таких операций достигла 98,5%, тогда как расчеты с использованием контактного чипа занимают лишь незначительную часть платежей.