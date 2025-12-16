Возвращение из правил

Краевые власти определились с новым руководителем Краснокамска. И.о. главы муниципального округа назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов. Также на эту должность, по данным «Ъ-Прикамье», рассматривались бывший и нынешний городские военкомы, а также экс-директор ПЦБК. Эксперт считает, что у господина Борисова достаточно управленческого опыта для руководства муниципалитетом, но вместе с тем отмечает, что возвращение с высокой региональной должности на муниципальную службу выглядит как понижение.



Александр Борисов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший вице-премьер краевого правительства Александр Борисов с 16 декабря назначен исполняющим обязанности главы Краснокамского муниципального округа. Соответствующий указ губернатора Пермского края Дмитрия Махонина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. До назначения господина Борисова обязанности руководителя муниципалитета временно исполнял замглавы округа Равиль Петров. С 15 декабря он по собственному желанию покинул пост исполняющего обязанности.

Должность главы Крас­нокамска стала вакантной в конце октября, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования краевой прокуратуры. По мнению надзорного органа, господин Быкариз проявил бездействие, не уволив по коррупционным основаниям двух своих подчиненных — Антона Максимчука и Алексея Матросова. Также глава не сообщил, что компания «Стройтехресурс», принадлежащая его сыну Максиму, получила в мэрии разрешение на строительство. Сам Игорь Быкариз с судебным актом не согласен.

Уроженец Губахи Александр Борисов имеет высшее юридическое образование, опыт муниципальной и государственной службы. В 2002-м он окончил Пермский филиал Нижегородской академии МВД. С 2002-го по 2011-й работал на различных должностях в коммерческих структурах. В 2011–2016 годах возглавлял Губахинский муниципальный район и одноименный муниципальный округ. В 2019–2026-м работал в краевом правительстве министром территориального развития, а затем вице-премьером по вопросам общественной безопасности и экологии. В обновленный состав правительства губернатора Дмитрия Махонина господин Борисов не вошел.

Как сообщают источники «Ъ-Прикамье», знакомые с ситуацией в муниципалитете, кроме Александра Борисова на должность главы Крас­нокамска рассматривался бывший городской военком, заместитель военного комиссара Пермского края Олег Радостев. Также обсуждались кандидатуры бывшего гендиректора Пермской целлюлозно-бумажной компании Владимира Дружкова, военного комиссара Краснокамского муниципального округа Андрея Телепнева и экс-главы Краснокамска Юрия Чечеткина.

По словам одного из собеседников в муниципалитете, в пользу Александра Борисова сыграло отсутствие связей с местными элитами. Другой источник, знакомый с ситуацией в Краснокамске, полагает, что опыт работы господина Борисова в региональном правительстве может помочь в решении проблем города с сетями водоснабжения: «Сети старые, проблема давно назрела. Возможно, новый глава обладает достаточным опытом и связями, чтобы найти средства и возможности для решения этого вопроса».

Председатель думы муниципального округа Дмитрий Чеплыгин считает Александра Борисова подходящим кандидатом на пост главы: «Он человек с колоссальным опытом. Думаю, будет достойная замена Игорю Яковлевичу (Быкаризу.— «Ъ-Прикамье»)». Спикер добавил, что дума еще не объявляла конкурс по отбору кандидатур на должность главы.

На конкурсе кандидаты представят программы развития муниципалитета. Доклады претендентов оценивает комиссия из депутатов и представителей краевых властей. При этом правом решающего голоса при равенстве голосов, согласно типовому положению о конкурсе, обладает председатель комиссии — представитель администрации губернатора. По итогам конкурсного отбора на рассмотрение думы муниципалитета предлагается не менее двух кандидатов. Выбранный депутатами кандидат становится главой Краснокамского муниципального округа на пять лет.

Политтехнолог, экс-глав­ред газеты «Краснокамская Звезда» Олег Борисенко отмечает, что у Александра Борисова значительный опыт муниципального управления. «Но возвращаться на должность главы муниципалитета после вице-премьерства — явное понижение. Возникает вопрос: остается ли Александр Борисов в кадровом резерве краевой администрации? Если да, то не исключаю, что, хорошо проявив себя в Краснокамске, он может вернуться в правительство или в администрацию губернатора»,— добавляет эксперт.

