Деловая активность в еврозоне не выглядит праздничной

Деловая активность в зоне евро в конце года демонстрирует слабый рост, следует из предварительных оценок S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB). Рассчитываемый ими композитный индекс PMI снизился и составил в декабре 51,9 пункта (прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics,— 53 пункта) после 52,8 в ноябре. Напомним, значения выше 50 пунктов указывают на рост деловой активности, ниже — на спад.

PMI в сфере услуг, которая в последние месяцы вносила основной вклад в восстановление европейской экономики, снизился в декабре до 52,6 пункта с 53,6 пункта в ноябре (прогноз предполагал 53,3 пункта). PMI в промышленности сократился до минимума за восемь месяцев и составил 49,2 пункта вместо ожидавшихся 49,9 пункта. В ноябре показатель был равен 49,6 пункта.

По предварительной оценке, композитный индекс деловой активности во Франции снизился в декабре до 50,1 пункта с 50,4 пункта в ноябре. Аналогичный показатель в Германии также опустился — до 51,5 пункта после 52,4 в ноябре. При этом индикатор в промышленности составил минимальные за девять месяцев 47,7 пункта. Дальнейшее сжатие активности в производственном секторе крупнейшей европейской экономики будет наблюдаться и в начале 2026 года, считают аналитики. Среди причин —тарифы США. Напомним, Германия сильнее других пострадала от американских пошлин, поскольку была ключевым экспортером в Штаты среди государств ЕС.

Признаки слабости в S&P Global видят и в данных о состоянии экономики США. Из предварительных оценок следует, что композитный индекс PMI снизился до 53 пунктов с 54,2 пункта в ноябре — это минимум за полгода. До минимального значения за пять месяцев сократилось значение PMI в производственном секторе: 51,8 после 52,2 пункта. С учетом роста издержек из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа компании теряют уверенность в перспективах и ограничивают набор кадров. О тревожной ситуации свидетельствует и индикатор новых заказов, который продолжил снижаться, несмотря на традиционный рост потребительской активности в предновогодний сезон. В краткосрочной перспективе разворот динамики аналитики не прогнозируют.

Отметим, что на фоне перестройки мировой торговли рост и европейской, и американской экономики в этом году окажется слабее, чем мог бы быть при отсутствии тарифных ограничений. ВВП США, по прогнозам ОЭСР, по итогам 2025-го вырастет на 2%, зоны евро — на 1,3%.

Кристина Боровикова