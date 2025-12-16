Россияне симпатизируют декабристам, но осуждают их методы

Опрошенные социологами россияне разделились в оценках восстания декабристов. Это следует из опубликованных 16 декабря результатов исследования фонда «Общественное мнение», приуроченного к 200-летию событий на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Осуждая методы участников восстания, респонденты признают, что в случае успеха реализация их планов все же пошла бы России на пользу.

О событиях декабря 1825 года в той или иной степени осведомлены 83% опрошенных. У более чем четверти из них слово «декабрист» ассоциируется с понятиями «восстание, бунт, революция, выступление против власти» (см. график). 5% вспомнили о «ссылке», 4% — об «уроках истории» и столько же — о комнатном цветке с тем же названием. Те же 4% высказали «положительное отношение в целом», об «отрицательном отношении в целом» заявили 3%, а еще по 3% привели такие ассоциации, как «борцы за справедливость» и «жены декабристов».

В том, что планы декабристов, будь они реализованы, пошли бы России на пользу, уверены 24% опрошенных, не согласны с этим 20%. В ответ на уточняющий вопрос социологов первые поясняли, что «перемены были нужны», «жизнь изменилась бы к лучшему», восставшие «выступали за народ» и «у декабристов были хорошие идеи» (по 3%). Вторые утверждали, что «восстания не приводят ни к чему хорошему» (4%), «планы были плохо продуманы, у них не было поддержки» (3%) и «декабристы хотели свергнуть царя» (2%).

При этом, оказавшись современниками декабристов, большинство россиян отнеслись бы к ним скорее с симпатией, чем с осуждением (32% против 16%). Доля граждан, осуждающих восставших, ненамного выше только в возрастной группе от 18 до 30 лет (20% против 19% симпатизирующих). А больше всего положительных оценок дали россияне старше 60 лет (47% против 9%).

Отметим, что разные мнения по поводу восстания 1825 года звучали и на специальной юбилейной конференции, прошедшей 10 декабря в Минюсте. Например, министр юстиции Константин Чуйченко выразил мнение, что «мятеж под флагом прогрессивных идей зачастую оборачивается обратным». А декан журфака МГИМО Ярослав Скворцов подчеркнул, что в сознании россиян, особенно заставших Советский Союз, отношение к декабристам как к героям закладывалось со школьной скамьи.

Григорий Лейба