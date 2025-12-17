Круговая расплата

Национальная система платежных карт (НСПК) представила технологию «МирЛинк», которая должна позволить небольшим банкам быстро вывести на рынок собственные pay-сервисы. Банки получат возможность принимать оплату с помощью pay-сервисов коллег, а их платежные решения будут приниматься во всех точках, эквайринг которых осуществляют банки, подключенные к «МирЛинк». Однако эксперты указывают, что у крупнейших банков, на которые приходится большая часть рынка эквайринга, уже есть собственные pay-сервисы. А для небольших банков выгода от использования технологии может не покрыть расходов на ее маркетинг и привлечение пользователей.

16 декабря в рамках технологической конференции НСПК презентовала новое решение для развития платежных сервисов — «МирЛинк». Его использование стандартизирует взаимодействие эквайринговой сети и pay-сервисов банков, «создавая единое пространство для проведения трансакций», поясняют в НСПК. В результате банки «получают единый протокол подключения, стандартизированные тарифы и межбанковское вознаграждение, а пользователи — широкий выбор сервисов при оплате в магазине». После подключения к «МирЛинк» банку не придется заключать договора с каждым владельцем pay-сервиса, чтобы обслуживаемые им торгово-сервисные предприятия (ТСП) могли принимать оплату с их помощью. Кроме того, pay-сервис банка будут принимать ТСП, эквайреры которых подключены к «МирЛинк».

Сейчас технология отрабатывается в рамках стартовавшего в октябре закрытого пилотного проекта, в котором участвуют шесть банков. Планируется, что тестирование завершится в январе следующего года, после чего начнется постепенное масштабирование проекта в течение года. При этом участвовавшие в пилотировании сервиса банки оценили его как удобный. «Этот сервис будет приятным для партнеров, поскольку комиссия будет чуть ниже, но и банкам позволит развивать программы лояльности»,— отметила начальник управления развития торгового эквайринга и платежных систем Газпромбанка Ксения Шитикова. Технический директор Инго-банка Илья Вахрамеев обратил внимание, что сервис уже был заложен в базовый функционал универсального платежного кода.

Однако эксперты настроены более скептически, поскольку подключение к этому сервису банков консорциума (Сбербанка, Альфа-банка, Т-Банка), на которые приходится эквайринг большей части ТСП, под большим вопросом из-за регулируемых НСПК комиссий. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, в обычном магазине проще и быстрее расплатиться картой, а pay-сервисы хороши только в онлайне. При этом пятерка крупнейших банков уже имеет собственные сервисы. И граждане прекрасно научились пользоваться СБП, «Сбер-pay», «Т-pay», «Я-pay», к тому же на подходе аналогичные услуги от WB и Ozon. «Существующих pay-сервисов более чем достаточно»,— считает он.

При этом независимый эксперт Максим Митусов обращает внимание, что такая технология может несколько снизить расходы банка на запуск собственного pay-сервиса. Ведь стандартизация и унификация, а также поддержка НСПК в этом вопросе действительно может играть определенную роль. Однако «основные расходы банк при создании подобных сервисов несет не на технологических решениях, а на бюджетах на маркетинг и привлечение мерчантов», отмечает эксперт. Как указывает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, для остальных кредитных организаций «это "удовольствие" остается не самой дешевой игрушкой, экономический эффект которой для небольших банков находится в околонулевой зоне». Поэтому использование сервиса вряд ли может стать массовым, считают эксперты. В результате еще один pay-сервис может уйти «на кладбище платежных методов в самый низ платежной страницы», констатирует господин Митусов.

Максим Буйлов