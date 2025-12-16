Торговец табаком из Нальчика требует с орловского «Квазара» почти 240 млн рублей

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск кабардино-балкарского ООО «Про технопарк» Азрета Батырова к местному производителю стройматериалов и резиденту территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск» ООО «Корпорация Квазар». Сумма требований составляет 236,7 млн руб. Суть их возникновения не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд оставил иск без движения, поскольку при его подаче истец не оплатил госпошлину и ходатайствовал об отсрочке. В этом ему было отказано, так как «Про технопарк» предоставил недостаточно документов, которые бы свидетельствовали о его невозможности оплатить госпошлину. Нарушения предложено устранить до 15 января 2026 года.

В январе 2024 года «Корпорация Квазар» направила в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики иск к «Про технопарку» на 405,6 млн руб. Из судебной документации следует, что требования возникли после того, как в 2022-м ответчик в результате пожара на складе утратил переданное ему на хранение орловской корпорацией табачное сырье на указанную сумму, и та понесла убытки. Однако в ноябре того же года суд отказал корпорации в удовлетворении иска, так как счел недостаточными представленные доказательства ущерба. «Квазар» дважды безуспешно пытался оспорить решение в Шестнадцатом апелляционном суде, а затем в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.

В сентябре 2025-го ООО «Про технопарк» по иску ФНС России было признано банкротом, и в отношении компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев. В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед налоговой в 26,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Про технопарк» зарегистрировано в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля необработанным табаком. Компания принадлежит Азрету Батырову. В 2022 году общество сработало с выручкой в 92 млн руб. и чистой прибылью в 41 тыс. руб. С тех пор финпоказатели не раскрывались. Конкурсный управляющий — Мадина Ворокова. ООО «Корпорация Квазар» зарегистрировано в Мценске Орловской области в 2017 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство листового холоднокатаного стального проката. Владелец — Евгений Бешенцев. В 2024 году выручка общества составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,1 млн руб. Гендиректор — Василий Чернецов.

В 2020 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Корпорация Квазар» инвестирует в производство по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат 240 млн руб.

Егор Якимов