Оператор СБП и карт «Мир» ежедневно фиксирует до 77 тыс. подозрительных операций

Система фрод-мониторинга Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир» и СБП) ежедневно фиксирует для банков около 77 тыс. подозрительных операций. Об этом заявил замдиректора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев в ходе Технологической конференции НСПК.

По словам господина Дорофеева, благодаря работе системы в четвертом квартале 2025 года удалось добиться заметного снижения мошеннической активности. Объем подозрительных операций, зафиксированных системой в 2025 году, превысил 16,5 млрд руб. — в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя.

Выступая на той же конференции, представители НСПК рассказали о планах расширить использование инструментов СБП Government-to-customer (G2C) для повышения эффективности государственных трансакций. Заместитель гендиректора компании Павел Потанин рассказал о подготовке совместно с Казначейством РФ возможности проводить бюджетные выплаты через СБП. По его словам, аналогичные решения разрабатываются в партнерстве с Федеральной налоговой службой.

В середине августа НСПК уже запустила возможность оплаты таможенных пошлин через СБП на сайте Федеральной таможенной службы. К настоящему моменту оборот сервиса достиг 1,5 млрд руб., а средний чек составил 206 тыс. руб.