Волгоградская область в 2025 году перевыполнила план по вводу жилья

В Волгоградской области с января по ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 953,1 тыс. кв. м жилья. Такие данные привел Волгоградстат.

Большая часть нового жилья – 63,7% от общего объема, или 606,8 тыс. кв. м – построено в рамках индивидуального жилищного строительства. Застройщики возвели 346,3 тыс. кв. метров многоквартирных домов.

В самом Волгограде за 11 месяцев уходящего года сдали 480,8 тыс. кв. м жилой площади, что составляет более половины всего введенного в регионе жилья – 50,4%.

Для сравнения: по итогам 2024 года в регионе было построено 1036,2 тыс. кв. м жилья, что на 9% больше, чем в 2023 году, и на 31% превышает плановые показатели, установленные Минстроем России.

Нина Шевченко