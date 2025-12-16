Из Ярославля в Санкт-Петербург ежедневно будут ходить двухэтажные поезда

С 20 декабря начнет ходить двухэтажный поезд Кострома — Санкт-Петербург, который пройдет через Ярославль и Рыбинск. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

До 12 января поезд будет ходить ежедневно, затем только по вторникам, четвергам и воскресеньям. «Ведем переговоры с РЖД, чтобы добавить в график также пятницу и субботу»,— добавил губернатор. Общее время в пути составляет 11 часов (отправление из Костромы в 12:25, прибытие в 23:25), цены на билеты начинаются от 2,8 тыс. руб.

Михаил Евраев также рассказал, что область готовит предложение для «РЖД» по увеличению количества поездов, а также запуску двухэтажных поездов по маршруту Ярославль — Москва. Также хотят запустить прямое сообщение из Ярославля в Нижний Новгород.