Боковой проезд Петергофского шоссе закроют из-за ремонта водопровода

С 18 по 24 декабря в Красносельском районе Петербурга введут временные ограничения движения в связи с работами по реконструкции водопровода, сообщает пресс-служба Смольного. В этот период будет полностью закрыт для проезда боковой проезд Петергофского шоссе в направлении от дома 27, литера К, к улице Доблести.

Для удобства водителей разработали объездной маршрут. Он пролегает по улицам Доблести, Рихарда Зорге, Кузнецова, Петергофскому шоссе, улице Адмирала Трибуца, Катерников, Адмирала Коновалова, проспекту Героев.

В ГАТИ напомнили подрядчику, чтобы он обеспечил безопасный проход для пешеходов в зоне проведения работ. Автомобилистов же просят быть внимательнее на дороге и ориентироваться на информационные щиты.

Андрей Маркелов