Пункт пропуска «Весело-Вознесенка» закрыли на время технических работ

Автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка» в Ростовской области временно прекратил досмотр транспорта из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба минтранса ДНР со ссылкой на пограничную службу ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что проводятся мероприятия для быстрого восстановления работы пункта. Гражданам, которые планируют поездку в Ростовскую область, рекомендуют учесть другие маршруты: через пункты пропуска «Новоазовск», «Мариновка», «Шрамко» или «Успенка».

Константин Соловьев