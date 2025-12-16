Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пункт пропуска «Весело-Вознесенка» закрыли на время технических работ

Автомобильный пункт пропуска «Весело-Вознесенка» в Ростовской области временно прекратил досмотр транспорта из-за технических работ. Об этом сообщает пресс-служба минтранса ДНР со ссылкой на пограничную службу ФСБ России.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что проводятся мероприятия для быстрого восстановления работы пункта. Гражданам, которые планируют поездку в Ростовскую область, рекомендуют учесть другие маршруты: через пункты пропуска «Новоазовск», «Мариновка», «Шрамко» или «Успенка».

Константин Соловьев

